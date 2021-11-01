Бийск: Пошли в рост: сеть магазинов Fix Price повысит минимальные цены на товары

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Изменения в ценовой политике магазинов произойдут с 1 ноября

Сеть магазинов Fix Price повышает стоимость продукции с 1 ноября, следует из ее финансовой отчетности за III квартал. Согласно документу, компания вводит новые ценники — 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей. Цену на товары в 55 рублей компания планирует сохранить, сообщают «Известия».

Минимальный действующий прайс компания будет выводить постепенно. Новые расценки вводятся во всех магазинах сети — их тысячи по России. Мера позволит увеличить валовую рентабельность и повысить продажи. Коррекция происходит на фоне роста потребительских цен и инфляции в стране.

По новым ценам 59 и 79 рублей в Fix Price будут продаваться и продовольственные товары, и нон-фуд. Например, столько может стоить литр сока, моющее средство или набор изолент.

По данным ритейлера, на долю продовольственных товаров приходится 28% ассортимента, остальное — это бытовая химия, средства по уходу за собой, игрушки и другие категории.

Новые цены появятся у ритейлера на фоне общего подорожания товаров в стране. В этом году инфляция по продуктовому ритейлу в первом полугодии 2021 года была выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020-м показатель составлял 3,5–4%, а сейчас около 6–7%, при этом инфляционное давление не снижается.

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11:13, 17.10.2021 875

Бийский рабочий