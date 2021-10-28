Бийск: Последние аплодисменты: 27 октября в Бийске простились с Михаилом Вороновским

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Горожане с болью в сердце приняли эту утрату

На прощание с главным режиссером Бийского драматического театра, заслуженным артистом Алтайского края, членом Союза театральных деятелей России, Михаилом Михайловичем Вороновским, собралось более ста человек. В его доме, его храме – Драматическом театре.

Прощание с Михаилом Вороновским в Бийске Фото: Сергей Кулыгин

Он много лет отдал сцене, и неожиданно для всех, на 52-ом году жизни, ушел, оставив скорбь в сердцах любящих его людей и почитателей.

Прощание с Михаилом Михайловичем состоялось 27 октября в Бийском драматическом театре с 11:00 до 14:00 часов. Артисты, администрация театра и, конечно же, зрители, пришли высказать слова поддержки его семье, и проводить в последний путь.

Михаил Михайлович когда-то приехал в Бийск после окончания Алтайского института культуры в Рубцовске. Перепробовал на сцене, которая вскоре станет для него родной, множество профессий: от заведующего по музыкальной части, актера до режиссера-постановщика. Был уверен, что важно чувствовать себя как рыба в воде в любой театральной профессии. Уже в 2008 году он вступил в должность главного режиссера БДТ.

Его любили не только зрители и артисты, но и уважали коллеги столичных театров. Постановки Вороновского смотрели, бывало, не по одному разу!

Прощание с Михаилом Вороновским в Бийске Фото: Сергей Кулыгин Михаил Михайлович был для большой актерской семьи связующим, центральным элементом. Находил подход к каждому, и опыт работы с ним – бесценен.

На официальной странице Драмтеатра бийчане говорят о том, как много значил для них так рано ушедший Михаил Вороновский:

Виктория Татарникова: – Поверить сложно…Такой яркий для нашего театра был человек.

Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссер, актер, гений. Спасибо за огромный вклад в сферу культуры нашего города. Замечательнейший человек Михаил Михайлович. Несправедливо рано! Вечная память.

Самые глубокие соболезнования семье.

Алена Усольцева: – Огромная утрата для Бийска. Михаил Михайлович много ценного дал бийскому зрителю, и мог столько же ещё дать. Бесконечно жаль, что он ушёл так рано, в расцвете лет и сил. Соболезную родным, коллегам. И зрителям театра, которые его больше никогда не увидят на сцене…

Олеся Полькина: – Очень жаль… Очень талантливый был актёр и режиссер. В сентябре ходили на его спектакль «Банкрот».

Елена Ошкина: – Никогда не забуду спектакль «Она или Черная невеста»… Как же он талантлив! Светлая память новоприставленному Михаилу. Навсегда в наших сердцах, как жаль, что жизнь так коротка….

Прощание с Михаилом Вороновским в Бийске Фото: Сергей Кулыгин

Его жена и верный партнер по сцене Инга Вороновская поблагодарила всех за поддержку и участие, за «добрые и прекрасные слова о Мише».

Михаил Вороновский поставил на сцене бийского драмтеатра множество ярких, запоминающихся спектаклей, таких как: «Семейный портрет с посторонним», «Саня, Ваня, с ними Римас», «Богатые невесты», «Мама, чао!» и другие. А сколько еще было задумок! А сколько еще мог бы сыграть!

Его роль в «Банкроте», трагическая, волнующая, не оставила равнодушными зрителей. Он буквально вживался в образ, и передавал энергию в зрительный зал.

В Драмтеатре не остановили репетиции, и все идет своим чередом. Сцена как лекарь, направляет и дает сил. Все спектакли, в том числе, и последний, поставленный Михаилом Михайловичем «Следствие ведут Колобки», состоятся по расписанию. И на сцене будут все, и будут играть, плакать и смеяться, и аплодисменты прозвучат еще громче, чем когда-либо прежде.

– Какое горе семье, какой удар театру! Соболезнуем и скорбим. Шарабарины

Алексей Казанцев: – Очень соболезнуем… Все-таки в России таланты умирают так рано, но они и их творчество всегда остаются в наших сердцах.

Михаила Михайловича похоронили на Аллее Славы Северного кладбища.

С театром в горе и радости: в Бийске скорбят по режиссеру Михаилу Вороновскому

16:25, 25.10.2021 1969

Бийский рабочий