Бийск: После ремонта дороги на Зеленом Клине в Бийске выделят полосу для автобусов

1

Привычная схема движения по Зеленке в Бийске в скором времени немного изменится.

На этой неделе в Бийске на улице Советской, которая проходит по Зеленому Клину, начались дорожные работы. В рамках ремонта здесь предстоит не только уложить новый асфальт, но несколько изменить привычную схему движения.

Так, на главной дороге Зеленки исчезнут остановочные карманы. После окончания работ для автобусов выделят отдельную полосу, как, например, в Барнауле на проспекте Ленина.

То есть после ремонта на Советской также останется три полосы, но для движения не общественного транспорта предусмотрено будет только две.

«Переедут» в ходе ремонта и остановки автобусов. Так, остановочный павильон «Стахановской» при движении со стороны «Ленты» в сторону «Детского мира» перенесут – он будет стоят до перекрестка Советской и Стахановской.

Другая «стахановская остановка», напротив, немного отдалится от перекрестка в сторону «Ривьеры» — примерно на 40 метров.

Сместится и одна из остановок «Магазин «Олимпиец». Та, что находится на стороне «Ривьеры», останется на месте. А вот павильон остановки при движении в сторону «Детского мира» перенесут в сторону Стахановской. Таким образом, он окажется ближе к нынешнему пешеходному переходу.

Работы на Зеленке ведет предприятие «Бийскдорстрой». Дорожники обновят покрытие на участке от спуска со Стройки, от улицы Васильева, до пересечения с улицей Стахановской.

Александр Лебедев, замглавы Бийска по вопросам ЖКХ рассказал «БР», что во время ремонта перекрывать дорогу по улице Советской совсем не потребуется, движение так и будет организовано в обе стороны.

Напомним, все работы должны быть закончены к 20 августа 2021 года.

Бийский рабочий