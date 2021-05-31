Бийск: После ЧП на батуте в Алтайском крае проведут внеплановую проверку аттракционов
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В Барнауле дети серьезно пострадали после опрокидывания батута.
В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Алтайского края поручил проверить все развлекательные аттракционы в крае.
— Виктор Томенко поручил заместителю Председателя Правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов, — сообщает пресс-служба правительства региона.
Проверку проведет инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Напомним, 30 мая возле одного из торговых центров Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей 2017 года рождения получили травмы.
Два ребенка находятся в тяжелом состоянии после опрокидывания батута в Барнауле
19:13, 30.05.2021 628