Бийск: После ЧП на батуте в Алтайском крае проведут внеплановую проверку аттракционов

0

В Барнауле дети серьезно пострадали после опрокидывания батута.

В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Алтайского края поручил проверить все развлекательные аттракционы в крае.

— Виктор Томенко поручил заместителю Председателя Правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Проверку проведет инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Напомним, 30 мая возле одного из торговых центров Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей 2017 года рождения получили травмы.

Два ребенка находятся в тяжелом состоянии после опрокидывания батута в Барнауле

19:13, 30.05.2021 628

Бийский рабочий