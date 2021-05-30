Бийск: Постковидный синдром: с какими жалобами обращаются жители Алтайского края

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Постковидный синдром — то с чем столкнулись неврологи в начале этого года

Врачи говорят – сейчас поликлиники Алтайского края буквально переполнены людьми, которые жалуются на депрессию, плохой сон, проблемы с вестибулярным аппаратом.

Как помочь этим людям и другие проблемы неврологической службы обсуждали в рамках краевой научно-практической конференции. Все подробности – в репортаже телеканала «Толк».

Страх остался: как живут бийчане, активно соблюдающие масочный режим

13:21, 27.05.2021 2025

Бийский рабочий