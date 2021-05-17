Бийск: После майской жары в Алтайский край придут грозы и похолодает до +10

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Первая волна 30-градусной жары завершится грозами и шквалистым ветром, а затем на Алтае ночью похолодает до +2.

Основной грозовой циклон придет на юг Западной Сибири уже в понедельник, 17 мая. 18 мая в Бийске погода ухудшится – пока еще дневные температуры будут до +25…27, но ожидается шквалистый ветер (до 20 метров в секунду) и грозы. 19 мая в Алтайском крае также дожди, грозы, порывистый ветер, температура днем уже составит +17…+19 градусов, в дальнейшие дни дневные температуры упадут до +10, а ночные – до +2…+3.

Синоптики не обещают минусовых температур. Однако после почти летнего тепла в регион вернется прохладная погода – с дождями и ветром, они будут продолжаться до конца следующей недели.

Кроме того, синоптики озвучили и прогноз на первый летний месяц для юга Западной Сибири – прямо скажем, погода будет совсем не летней. В среднем днем столбик термометра будет колебаться в районе +18…+20 градусов выше ноля. Настроение горожанам могут подпортить дожди – синоптики говорят, что вероятны частые осадки. В среднем, по предварительным прогнозам, в июне в Алтайском крае ожидается 11 ясных дней и 7 дней с затяжными дождями. Остальное время прогнозируется переменная облачность.

Лето, где ты: синоптики уточнили прогноз на сезон для аграриев Алтайского края

08:27, 28.04.2021 1447

Бийский рабочий