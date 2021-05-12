Бийск: После стрельбы в школе Казани Путин поручил ужесточить правила оборота оружия

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Президент обязал срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте.

Президент России Владимир Путин после трагических событий в школе в Казани поручил в срочном порядке проработать ужесточение правил оборота оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Поручение было дано главе Росгвардии Виктору Золотову, сообщил Песков. Президент обязал его срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший.

— Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться, — уточнил Песков.

Напомним, 11 мая в школе № 175 в Казани двое молодых людей устроили стрельбу. Президент Татарстана сообщил, что у задержанного 19-летнего террориста оружие было оформлено официально.

11 погибших: в Казани двое неизвестных устроили стрельбу в школе

15:27, 11.05.2021 812

Бийский рабочий