Бийск: После холодных первых дней мая в Алтайский край придёт настоящее лето

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В Алтайском крае начало мая будет теплым и преимущественно ясным, сообщают региональные синоптики.

По сведениям сотрудников Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало мая в регионе будет теплым и парадоксальным. В ночные часы 1 и 2 мая возможен снег и минусовая температура, а уже к 3 мая в регионе будет до +22 и выше, ожидаются и вовсе «летние» +27 градусов, но в отдельных районах.

Это будет способствовать подъему уровня воды в ряде рек. Так, синоптики прогнозируют подъем уровня воды в реке Чумыш в районе Ельцовки и Заринска, возможно достижение опасной отметки в 650 сантиметров и подтопление территорий населенных пунктов. Также в ближайшие сутки-двое продолжит прибывать вода в реке Тогул, возможно достижение опасной отметки в 840 сантиметров у одноименного села, подтопление подвесного пешеходного моста.

1 мая в Алтайском крае ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, грозы. Ветер северо-западный, 3-13 метров в секунду, местами порывы до 13-22 метров в секунду. Температура ночью 0…+5, днем от 10 до 15 градусов тепла.

В последующие двое суток преимущественно без осадков, ночью 2 мая по востоку и в предгорьях возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура ночью от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13…+22 градусов, местами по западным и южным районам до 27 градусов тепла.

Ветер переменных направлений, 3-11 метров в секунду, местами порывы до 14-18 метров в секунду.

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08:06, 30.04.2021 1833

Бийский рабочий