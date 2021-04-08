Бийск: Пошла жара: на неделе с 12 апреля в Алтайском крае ожидается до +22 градусов

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Готовить купальники, огнетушители или лодки? Со следующей недели в Алтайском крае потепление: днём до +22, ночь +2-7.

Об этом сообщает ЦУР Алтайского края, ссылаясь на данные синоптиков Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снег начнет таять быстрее. Осадки в апреле будут в пределах нормы, но вместе с талой водой они придадут сил и паводку, говорят синоптики.

Из-за повышения температуры в Алтайском крае раньше всех в Сибири появится риск пожаров. А в мае, июне, августе и сентябре ожидается жаркая погода и небольшие дожди. В крае возможна повышенная пожароопасность.

Добавим, что про повышение температуры во второй и третьей декадах апреля говорили и синоптики Алтайского ЦГМС. По их прогнозам, температурный фон будет колебаться от + 12 до +22 градусов.

Добавим, самыми жаркими в регионе были апрели в 1997, 2007 и 2020 году.

Синоптики говорят о вероятно малом количестве осадков на Алтае с мая по сентябрь

13:13, 07.04.2021 439

Бийский рабочий