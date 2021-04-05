Бийск: После запрета мата в российских соцсетях стали больше материться

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Число мата в интернете увеличилось на 10%, после его запрета.

Несмотря на то, что с 1 февраля 2021 года в силу вступили поправки, направленные в том числе против распространения мата в социальных сетях, меньше ненормативной лексики от этого не стало, пишет РБК со ссылкой на данные «Медиалогии».

«Медиалогия» выделила 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке и с помощью алгоритма посчитала, как часто они появлялись в постах и комментариях пользователей соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok.

Выяснилось, что в период с 1 февраля по 31 марта 2021 года русскоязычные пользователи сделали 20,2 миллиона публикаций с использованием нецензурной брани. В феврале–марте 2020-гов тех же соцсетях было зафиксировано на 10% меньше подобных публикаций — 18,3 миллиона.

Увеличение числа мата в соцсетях отмечали и в первые дни февраля, сразу после введения запрета на нецензурные выражения в соцсетях с требованием удалять подобные публикации.

Напомним, поправки, которые были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и вступили в силу 1 февраля 2021 года, обязывают соцсети удалять публикации с незаконным контентом, в том числе и с нецензурной лексикой, в течение суток.

Бийский рабочий