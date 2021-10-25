Бийск: Порывы до 20 м/с: штормпрогноз в Алтайском крае продлили на 25 октября

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Ветреная погода будет в регионе еще минимум один день, в то же время в дневное время будет довольно тепло

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, по данным синоптиков 25 октября в Алтайском крае ожидается сильный юго-западный ветер 8-13 м/с с порывами до 20 м/с.

Добавим, на 23 и 24 октября синоптики передавали в предгорных районах усиление юго-западного ветра до 27 метров в секунду.

25 октября в Алтайском крае температура днем от +11 до +16 градусов, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

В шаге от снега: какой будет погода в Бийске на неделе с 25 по 31 октября

06:23, 24.10.2021 2688

Бийский рабочий