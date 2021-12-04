Бийск: Пора в дорогу: в Бийске началось обновление автобусного парка

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На маршрут выйдут также автобусы, адаптированные для людей с ограниченными возможностями

Сегодня, 3 декабря, глава города Александр Студеникин оценил подготовку одного из бийских перевозчиков к выходу на маршрут с обновлённой техникой.

Прописано в контракте

Ещё в начале осени этого года было разыграно шесть лотов на 35 городских маршрутов. И это не всё: городской администрации предстоит определить перевозчиков порядка десяти маршрутов. В основном на летние и садоводческие. Обязательным условием, прописанным в контракте обозначено обновление подвижного состава. А также некоторые другие важные требования, главное из которых – доступ для людей с ограниченными возможностями.

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До этого момента в Бийске только один автобус был оборудован по нормативным документам для людей с ограниченными возможностями. Но с началом эксплуатации автобусов по новым контрактам, их количество увеличится в десять раз.

– Мы установили достаточно жёсткие требования по обновлениям, – говорит Александр Студеникин, – Конечно, не все автобусы должны быть новыми, но порядка 30% из них уже обновились, появились и совсем новые автобусы. На 23-ем маршруте у нас будут курсировать частные автобусы большей вместимости, на 52 и более мест.

Александр Студеникин, глава г.Бийска Фото: Сергей Кулыгин

Появились новые требования по оформлению автобусов: и по внешнему виду, в том числе. На переднем стекле должно быть установлено электронное табло, с указанием номера и маршрута движения. На самом автобусе не должно быть ржавчины, бракованных и сломанных элементов.

– До начала своей деятельности, перевозчики должны предъявить нам технику. Показать, в каком состоянии она находится, и в достаточном ли количестве, – предупредил Александр Петрович.

Был один, а стало десять

На рынок автоперевозок ООО «Автоград», представивший на обзор свой автопарк, вышел недавно. Но, тем не менее, они успели подготовить свои транспортные средства согласно контракту. Часть из них ранее эксплуатировалась. Поэтому, понадобились дополнительные подготовительные работы: кузовной, косметический ремонт. Также закуплено порядка 30% «свежей» техники.

– Это машины повышенной вместимости и автомобили с функцией «Доступная среда» для перевозки людей с ограниченными возможностями, – рассказывает Денис Левченко, директор ООО «Автоград». – Данные автомобили оборудованы кондиционерами. В некоторых, с учётом нашей пандемийной ситуации есть дезинфекторы воздуха и диспенсеры для обработки рук. Есть даже тревожная кнопка: безопасность граждан играет для нас важную роль.

Денис Левченко, директор ООО «Автоград» Фото: Сергей Кулыгин

При нажатии на неё, подаётся сигнал, определяется местоположение автомобиля, в котором она была нажата, и туда моментально выезжает группа быстрого реагирования.

Новые автобусы появятся на маршрутах: 23, 77,8,14 и некоторых других. Два автобуса с функцией «Доступная среда» будут на №77 и два на №23.

Срок окупаемости автобусов перевозчик определил как «достаточно абстрактный».

– В первую очередь, на эти три года нашего контракта у нас в планах продолжать обновление автопарка, потому что на сегодняшний день только порядка 30-35% нашего парка более-менее свежие автомобили. Для выхода на следующий контракт потребуются новые, – заявил Денис Левченко.

Автобусы «Доступная среда»

Отметим, что расписание для автомобилей из серии «Доступная среда» отдельно не разрабатывалось, они будут ходить в общем графике.

Помощь со стороны экипажа при посадке в любом случае будет оказываться, самостоятельно инвалиды заехать в автобус не смогут. Пандус раскладывается вручную. Каждый из автомобилей «Доступная среда» рассчитан на перевозку двух пассажиров. Три сиденья под знаком «инвалидная коляска», если не заняты, могут использоваться другими пассажирами.

Въезд по пандусу очень плавный и широкий Фото: Сергей Кулыгин

Артем, водитель одного из маршрутных автобусов в профессии с 2011 года. Говорит, что люди с ограниченными возможностями пользовались их транспортом редко, но когда такие случаи происходили, им всегда были готовы помочь.

– Хотя они все сами знают и умеют. Да и люди им помогают, – добавляет он. – Мы мимо никогда не проезжали.

Сидений в таких автобусах чуть меньше, но по вместимости они рассчитаны на «классику» – 52 человека. Место для водителя очень комфортное, гораздо удобнее, чем в старых версиях. Панель управления другая, но профессионалы её уже легко освоили. В автопарке есть персонал, чтобы мыть машины после рейса (делается это ежедневно). Но водители, зачастую, сами предпочитают мыть автобус. Задача кондукторов – привести в порядок салон автобуса и продезинфицировать.

Сроком на три года

Уже с 20 декабря новая техника поступит на обслуживание городских дорог. Александр Петрович, глава г.Бийска, увиденным на смотре техники остался вполне доволен:

– В целом, все требования, которые мы установили к автобусам, соответствуют им. Это не массовое, но уже очень серьёзное обновление техники. Другой, качественный уровень двигателей по новым стандартам, будет меньше выбросов, выхлопов. Город станет чище. И, я надеюсь, жители будут ездить в комфортных условиях.

Новая техника в середине декабря уже будет на обозначенных маршрутах Фото: Сергей Кулыгин

Обновлять автопарк в большем количестве пока нецелесообразно, отметил глава. Потому что ещё ведётся разработка плана комплексного обслуживания пассажиров и транспортных перевозок. Впоследствии, с учётом предложений, которые будут вынесены, будут сформированы новые маршруты и новые требования.

– Поэтому, мы пока не пошли на слишком долгосрочные контракты на перевозку. Понимая, что перевозчики и сейчас вкладывают много средств, установили действие контрактов на три года. По истечении трехлетнего периода, будут заключаться новые контракты, с уже утвержденными схемами и маршрутами. С пониманием, какая техника будет работать на линиях.

Далеко за 30 рублей: проезд в автобусах Бийска подорожает после нового года

14:31, 15.11.2021 8811

Бийский рабочий