Бийск: Понтонный мост собирают в Бийске после пропуска ледохода

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В прошлом году мост после ледохода открыли уже 13 апреля.

Сегодня, 20 апреля, сотрудники бийского речного порта начали работы по установке на реке понтонного моста.

Как сообщили «Бийскому рабочему», в речном порту, движение по мосту планируется планируется открыть 21 апреля. После сбора моста сотрудникам предстоит произвести ещё ряд технический мероприятий. Процесс этот не быстрый. Для запуска движения ещё необходимо получить разрешение ГИБДД

Как обычно мост разбирали для пропуска ледохода. В этом году переправа перестала работать 9 апреля. По статистике в среднем ждать установки понтонника бийским автомобилистам приходится около десяти дней. Так и случилось в этот раз — спустя 11 дней началась установка понтонов.

Бийский рабочий