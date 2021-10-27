Бийск: Помирайте дома: главврач Иркутской больницы резко высказался о непривитых людях

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На пресс-конференции, отвечая на вопрос горожанки, опасающейся прививаться «непроверенной вакциной», Владимир Новожилов не сдержал эмоции

Главврач Ивано-Матренинской больницы Владимир Новожилов посоветовал тем, кто не привился от ковида, не занимать места в больницах, и «помирать дома»:

— «Вакцина не проверена временем» – веками ее, что ли, проверять? Да, личное дело каждого – жить или умереть. Но тогда не занимайте места в госпиталях. Если вы не привились, и заболели, тогда и не звоните на скорую, помирайте дома. Но вы же звоните на скорую, обращаетесь в систему здравоохранения, которая вам говорит: прививайтесь!

Он привел такой пример: если человек курит, и у него инфаркт, значит он был предупрежден о его возможности.

– Не занимайте места тех, кто привился, и им надо помочь, оперировать, спасать от онкологии, травм.

Бийчане оценили не только высказывание про «помирать дома», но и оброненное главврачом «не мешайте лечиться привитым», и посчитали такие слова злыми, способствующими разжиганию вражды между привитыми и не привитыми.

Иной смысл всей речи врача мог заключаться и в том, что массовая вакцинация должна остановить вирус, снять нагрузку с врачей. Что позволит им заниматься не только ковидными больными, но и лечить другие, обычные болезни.

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12:40, 26.10.2021 1734

Бийский рабочий