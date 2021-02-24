Бийск: Полицейские в Сибири не приехали на вызов в дом, где убивали девушку

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Соседи, слышавшие крики о помощи, вызывали полицию, но она так и не приехала.

СУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово, обвиняемых в совершении преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Как известно из соцсетей, ссылающихся на членов семьи погибшей девушки, 23-летнюю студентку в Кемерово убил ее бывший парень. По словам родственников, он мучил девушку в квартире 3,5 часа. Соседи, слышавшие крики о помощи, вызывали полицию, но она так и не приехала. Когда соседи решились взломать дверь, было уже поздно, девушка была мертва, сообщает РИА Новости.

Следователи выяснили, что полицейские, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома драка, слышны крики женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации.

— В результате халатных действий полицейских: преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра, — сообщают в следственном комитете

В ведомстве подчеркнули, что со следствием обвиняемые в халатности полицейские не сотрудничали, вину не признали. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства преступной деятельности сотрудников полиции.

23-летнего мужчину, убившего бывшую сожительницу, задержали на месте преступления. В настоящее время уголовное дело в отношении него также рассматривается в суде.

Бийский рабочий