Бийск: Половина россиян в этом году собираются отмечать День святого Валентина • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Интерес к данному празднику вырос не только у молодежи, но у и более старшего поколения.

Жители России стали больше уделять внимания Дню святого Валентина. Так, в текущем году практически половина опрошенных сообщили о планах поздравить вторую половину, свидетельствуют данные исследования, проведенного платежной системой «Мир».

— В этом году, заскучав по романтике за время пандемии, россияне вновь захотели отмечать День святого Валентина — поздравлять свою вторую половину планируют 48% россиян — на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году, — говорится в исследовании.

При этом интерес к данному празднику вырос не только у молодежи, но у и более старшего поколения.

— Если раньше мы наблюдали, что 14 февраля был, скорее, молодежным праздником, то сейчас поздравлять возлюбленных планируют и более взрослые люди — 31% людей старше 45 лет и 13% людей за 60, — свидетельствует данные исследования.

Также отмечается, что самой популярной суммой для подарка из года в год остается 1-3 тыс. рублей. Покупать подарок в этом ценовом диапазоне собирается около 40% респондентов. Еще 8% опрошенных заявили, что планирует потратить на подарки больше 5 тыс. рублей. Каждый десятый россиянин вообще не планирует тратить деньги на покупку подарка.

Бийский рабочий