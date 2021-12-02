Бийск: Полиция Бийска проводит лекции в школах города об экстремизме

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Бийские полицейские рассказали учащимся об ответственности за действия экстремистской направленности

Оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» завершилось в Бийске. В течении двух недель сотрудники полиции проводили лекции и разъяснительные беседы со школьниками и студентами.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Бийское» еще раз рассказали, что скрывается под термином «экстремизм» и какую опасность он представляет для общества.

Так же, полицейские проговорили какая ответственность грозит за распространение информации террористической идеологии в интернете. Выступления правоохранителей сопровождались демонстрацией профилактических роликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

В Бийске появятся баннеры с падающим самолетом

15:42, 15.11.2021 2262

Бийский рабочий