Бийск: Полвека поют: бийский хор «Голоса Сибири» отмечает юбилей

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У коллектива начался юбилейный творческий сезон

Заслуженному коллективу народного творчества России, муниципальный хору «Голоса Сибири», исполнилось 50 лет. О том, с чего начался творческий путь, и какая атмосфера царит в коллективе, узнавали корреспонденты Бийского телевидения.

50 лет назад на базе Бийского котельного завода были сделаны первые шаги к становлению творческого коллектива, который уже полвека радует бийчан русской народной песней. У руля стоит бессменный руководитель и основатель хора Валентина Шпак.

Состав хора стабилен – в коллективе порядка 50 человек, среди них мужчины и женщины разных возрастов. Как рассказывают старожилы хора, они всегда рады молодым артистам, готовы поделиться своим опытом и неиссякаемой энергией.

Театр «Эхо» готовит для бийчан новогодний спектакль

18:42, 18.11.2021 2286

Бийский рабочий