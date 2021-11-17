Бийск: Полиция Бийска продолжает рейдовые мероприятия по пивбарам города

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Практически ежедневно сотрудники полиции выходят в рейды по увеселительным заведениям и круглосуточным магазинам Бийска

Цель — выявление незаконной реализации контрафактной алкогольной продукции, продажа спиртосодержащих напитков в ночное время. Кроме того, правоохранители контролируют, чтобы в барах не находились несовершеннолетние и тем самым соблюдался закон Алтайского края об ограничении пребывания подростков в общественных местах.

Не остаются без внимания сигналы от населения о нарушении тишины и покоя. Все нарушения фиксируются.

В отношении продавцов торговых объектов и владельцев организаций составляются административные протоколы. По ним судом выносятся соответствующие решения.

Закрываются и плачут: в Бийске жители дома возле пивнушки терпят крики и драки

13:41, 27.07.2021 8866

Бийский рабочий