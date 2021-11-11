ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Бийск: Полицейские Бийска выявляют в школах подростков, склонных к экстремизму

Горняк22
7 часов Ago

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Профилактические рейды проводятся по всем учебным заведениям Бийска, но особое внимание школам

В течение нескольких дней в Бийске проходила оперативно-профилактическая акция «Неформал». Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые, а также представители из системы профилактики и педагогические коллективы проводили работу с молодежью.

– Для того, чтобы оградить подростков от экстремистской деятельности, проведены тематические классные часы и круглые столы, – сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Бийское». –  Школьникам и студентам рассказали, что такое экстремизм и терроризм, напомнили про ответственность за противоправную деятельность.

С персоналом учебных заведений, службой безопасности провели дополнительный инструктаж.

В рамках операции «Неформал» в Бийске выявлен один несовершеннолетний, придерживающийся «неформальных течений экстремистской направленности». Подростка поставили на профучет, также он будет на особом контроле и у сотрудников  органов внутренних дел.

Полицейские Бийска выявляют в школах подростков, склонных к экстремизму1

Бийские полицейские за неделю поставили на профучет троих подростков

16:07, 16.01.2020 1132

Бийский рабочий

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