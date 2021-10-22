Бийск: Полицейские Бийска приехали на сообщения о скандале и нашли два пакета конопли
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Более полукилограмма наркотиков растительного происхождения изъяли полицейские у жителя Бийска.
Полицейские в Бийске приехали на вызов из-за скандала, но в итоге обнаружили у жителя дома наркотики.
— Два пакета с запрещенным веществом сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили во время отработки сообщения о скандале, — сообщает региональное управление МВД.
Правоохранители установили, что бийчанин хранил в сарае 538 граммов марихуаны. При этом мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ведется расследование.
Подозреваемому грозит реальный срок лишения свободы.
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17:15, 18.10.2021 1000