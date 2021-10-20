Бийск: Половина жителей Алтайского края помимо зарплаты нуждаются в подработке

2

Еще у 8% жителей региона подработка уже есть, и они не планируют от нее отказываться.

По сравнению с началом года потребность в дополнительном заработке у жителей Алтайского края выросла на 3%, то есть население постоянно нуждается в увеличении ежемесячного заработка. По данным недавнего исследования hh.ru, трети жителям региона не хватает 20 тысяч рублей для покрытия основных ежемесячных нужд (это 33%).

О подработке сейчас в первую очередь думают работники фитнеса и салонов красоты (74% опрошенных в городе), учителя и преподаватели (65%), юристы, бухгалтеры и работники сферы искусства (по 56% в каждой сфере). Наибольшая доля тех, у кого уже есть подработка в Алтайском крае среди маркетологов, а также работников ресторанно-гостиничного бизнеса.

— За последний месяц работодатели крае разместили более 700 вариантов подработки. В некоторых случаях работодатели готовы платить от 50 до 120 тысяч на руки, — рассказала Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь. – Например, водителю с личным автомобилем (Яндекс-такси) в Барнауле предлагают от 80 до 120 тысяч рублей, курьеру (служба «Самокат») – от 50 до 90 тыс. рублей, менеджеру по продажам подсолнечного масла – от 20 до 150 тысяч, пешему курьеру (Яндекс Еда) – от 60, инженеру по обследованию зданий – от 80.

Не верится: что бийчане думают о прогнозируемом повышении зарплат

12:22, 05.10.2021 1812

Бийский рабочий