Бийск: Поливать нельзя: жителям новостроек на Зелёном клине не дают озеленить двор

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Жильцы домов несколько раз обращались в УК с просьбой вывести на улицу кран для полива.

По словам бийчан, они несколько раз обращались в свою управляющую компанию с просьбой вывести на улицу водопроводные краны для полива кустарников и цветов, но им отказывают. Между тем люди устали от пыли и мечтают о том, чтобы посидеть на лавочке в тени деревьев.

Как пояснили в Управляющей компании, письменное заявление по поводу вывода воды для полива, там зарегистрировано. И, в соответствии с постановлением правительства № 344, о снижении нагрузки по оплате ОДН, жителям было предложено провести общее собрание и принять решение об ответственности за оплату дополнительных расходов воды.

По словам юриста компании, бийчанам даже выдан готовый пакет документов, где оговорены условия эксплуатации уличных кранов. Например, запрет мыть во дворах машины.

Правда, из какой именно новостройки поступила заявка — в УК не уточнили. Вполне вероятно, что не из дома № 189/2, там, как выяснилось, нет даже домкома. Инициативным жителям, для решения проблемы для начала придется подать письменную заявку в УК, а далее организовать сбор подписей соседей. К сожалению, иначе вода во дворе так и не появится.

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15:40, 27.05.2021 716

Бийский рабочий