Бийск: Полиция Бийска разыскивает злоумышленников, укравших 16 флагов России

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В пресс-службе МУ МВД России «Бийское» рассказали о краже российских флагов.

По подозрению в совершении кражи Российских флагов в количестве 16 штук сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Восточный» разыскиваются двое мужчин.

— Первый на вид 35-40 лет, рост около 180 см., славянской внешности. Был одет в камуфляжную куртку черно- белого цвета с капюшоном, штаны черного цвета. Второй на вид 35-40 лет, предположительно славянской внешности, среднего телосложения, волос темный, носит бороду. Был в костюм горка, защитного цвета, — такие приметы злоумышленников озвучили в пресс-службе бийской полиции.

Добавим, ранее «БР» рассказывал о жителе Бийского района, которого осудили за надругательство над флагом России. Тогда мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился у здания сельской администрации, сорвал государственный флаг Российской Федерации с крыши здания, ударил древком флага о свое колено, тем самым сломал его на две части, полотнище порвал, после чего забросил флаг на крышу здания администрации. Все эти действия он совершил, по его словам, потому, что был недоволен работой местной власти. При этом, все действия происходили в присутствии посетителей администрации.

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15:07, 07.05.2021 2677

Бийский рабочий