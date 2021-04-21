Бийск: Полиция призывает бийчан не участвовать в несогласованных публичных мероприятиях

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Граждан просят воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения места их проведения, в обозначенное время.

В ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации.

В МУ МВД России «Бийское» напоминают, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

— ГУ МВД России по Алтайскому краю призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Обращаем внимание, что несмотря на отмену ряда ограничений, связанных с мероприятиями по противодействию новой коронавирусной инфекции, утвержденных Указом Губернатора Алтайского края от 05.03.2021 решение об обязательном ношении масок в общественных местах продлено до 1 января 2022 года, — напомнили в ведомстве.

Кроме того правоохранители отмечают, что на подобных мероприятиях не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка.

— Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних, — призывают в полиции.

Также сообщается, что подразделения ГУ МВД России по Алтайскому краю и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионе.

— Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности, — предупредили в ведомстве.

Бийский рабочий