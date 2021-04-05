Бийск: Полиция не увидела преступления в бийском инциденте с выброшенным в окно щенком

18

Правозащитники намерены все же добиться наказания.

Бийчанка, ставшая свидетелем того, как мужчина выбросил трёхмесячного щенка в окно, рассказала, что полиция не увидела состава преступления в произошедшем инциденте.

На своей личной страничке в социальной сети Instagram девушка опубликовала документ, который пришел на ее имя после проверки правоохранительных органов. Согласно письму, полиция отказала в возбуждении уголовного дела по данному факту.

— Сообщаю, что по Вашему сообщению по факту самоуправства, проведена проверка, в результате которой на основании п.2 ч.1 ст.24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления, — сказано в документе.

Девушка-волонтер оказалась не согласна с таким ходом дела. Под снимком письма из полиции она написала гневный пост, недоумевая, почему никто не может заступиться за животное.

— Делайте что хотите, хотите убивайте, хотите выкидывайте в окно. Где нормальные люди? Где законы? Никто никого не защищает, — написала бийчанка.

Она отметила, что сейчас щенок живет у нее. По словам новой хозяйки, теперь животное боится людей.

Также бийчанка сообщила, что не намерена останавливаться и планирует создать петицию для достижения справедливости в данном деле. Подписчики девушки поддержали ее.

Напомним, на днях в соцсетях появилась информация, что бийчанин выбросил в окно трёхмесячного щенка. Девушка, наблюдавшая за произошедшем, попыталась поговорить с хозяином собаки и сняла это на видео. На кадрах видно, что мужчина не отрицает того, что произошло. За судьбу собаки он не переживает, и открыто сообщает, что брал ее с передержки. В результате падения щенок получил сильный ушиб тела, повредил грудной отдел (щенок кашляет кровью) и сломал лапу.

На глазах у волонтёра бийчанин выбросил в окно трёхмесячного щенка

09:42, 22.03.2021 2905

Бийский рабочий