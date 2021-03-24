Бийск: Полиция займется историей с выброшенным в окно щенком в Бийске

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Правоохранители заинтересовались жестоким случаем со щенком.

Как нам сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Бийское» сообщение по данному факту поступило в отдел полиции «Приобский» 20 марта. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в уголовном кодексе РФ имеется статья предусматривающая наказание за жестокое обращение с животными. Так, за причинение боли или страданий животному из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье осужденный может получить, как штраф или назначение исправительных работ, так и лишение свободы максимум до трех лет.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в присутствии малолетнего или с применением садистских методов, а также в случае публичной демонстрации, в том числе в средствах массовой информации или интернете — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, исправительными работами, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, на днях в соцсетях появилась информация, что бийчанин выбросил в окно трёхмесячного щенка. Девушка, наблюдавшая за произошедшем, попыталась поговорить с хозяином собаки и сняла это на видео. На кадрах видно, что мужчина не отрицает того, что произошло. За судьбу собаки он не переживает, и открыто сообщает, что брал ее с передержки. В результате падения щенок получил сильный ушиб тела, повредил грудной отдел (щенок кашляет кровью) и сломал лапу. Сейчас о его здоровье заботятся волонтеры.

На глазах у волонтёра бийчанин выбросил в окно трёхмесячного щенка

09:42, 22.03.2021 2521

Бийский рабочий