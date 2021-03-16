Бийск: Пока без комментариев: Дума Бийска может лишиться одного из зампредов

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Лидер бийских эсеров Елена Речкова написала заявление о выходе из партии.

На выходных стало известно, что в бийском отделении «Справедливой России» меняется руководство.

12 марта Елена Речкова, председатель совета отделения партии «Справедливая Россия – за правду» в Бийске подала заявлении о прекращении членства в партии почти сразу же после объединения эсеров с партиями «За правду» и «Патриоты России».

В настоящее время в Бийске ведется подготовка к конференции по переизбранию руководящих органов – совета местного отделения, председателя совета и контрольно-ревизионной комиссии.

В ближайшие дни бюро совета регионального отделения партии рассмотрит вопрос о рекомендации кандидатуры на должность председателя совета местного отделения в Бийске.

Информацию быстро разнесли Телеграм-каналы, а вот сама политик продолжает хранить молчание. В своем аккаунте она лишь отметила, что отменяет прием, назначенный на 16 марта, в связи с переездом, при этом отметив, что переезд касается лишь ее приемной, там как сама партия остается на месте.

Елена Речкова пояснила «БР», что в настоящее время находится в Москве, и комментировать своих уход из партии пока не будет. Причина ее визита в столицу не уточняется.

Не исключено, что сама партия эсеров не готова терять одного из своих лидеров и попробует удержать Елену Речкову в своих рядах.

Стоит отметить, что сама Речкова была бы интересна и другим партиям, поскольку нет необходимости вкладываться в ее узнаваемость. Елена с юности была известна как активист и общественница, рано поняла важность работы в медиапространстве, кроме того, ей удалось подтянуть к себе молодежь, хотя эта прослойка общества, как правило, инертна.

Вот и в социальных сетях уход самого известного бийского эсера из партии напрямую связывают с перспективой ее примыкания к другим политическим силам, прежде всего, к партии ЛДПР. Вспоминают и ее «давнюю дружбу» с одним из лидеров либерал-демократов Константином Комаровым.

Однако сам Константин Комаров участие ЛДПР в решении Елены Речковой об уходе из партии пока не подтверждает.

— То, о чем сегодня пишут в Телеграм, преждевременно, сейчас еще ничего не решено, — говорит Константин Комаров. — Думаю, вопрос прояснится до конца недели, и уже можно будет говорить о какой-то конкретике. Одно скажу точно: вопрос перехода Елены Речковой в ЛДПР пока не обсуждался.

Возникают и другие вопросы. Если депутат Речкова (кстати, единственный депутат из «малых» оппозиционных фракций, прошедшая в Думу Бийска прямым голосованием на округе) действительно готова сложить партийный билет, то придется ли в этом случае ей отказаться и от места заместителя председателя Думы Бийска?

Напомним, по соглашению, заключенному фракциями Думы Бийска, у председателя Думы сегодня есть четыре заместителя – по одному от каждой из политических сил. Елена Речкова на этом посту представляет именно эсеров, из состава которых вышла. По всей видимости, уточнение эта ситуация получит на мартовском заседании Думы.

Напомним, Елене Речковой 34 года. Она родилась и выросла в Бийске. Окончила Алтайский политехнический колледж и Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина (заочно). Основное место работы — общественная организаций «Время перемен», председателем правления которой является. Замужем.

В 2016 году она уже пробовала свои силы на выборах в АКЗС, но не прошла по итогам голосования. Уже в 2017 году она вошла в новый созыв Думы Бийска, обойдя на своем округе опытного единоросса Веру Глушкову. В 2020 году Елена Речкова вновь попробовала свои силы на выборах в АКЗС и вновь не получила поддержку большинства.

Бийский рабочий