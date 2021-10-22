Бийск: Пока тепло: какая погода будет в Алтайском крае на выходных с 22 по 24 октября

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Комфортная погода сохранится в регионе на выходных.

Пятница, 22 октября

Днем в пятницу температура воздуха в Алтайском крае составит +8,+13 градусов. Местами возможны дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с

Ночью похолодает до -3,+2 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Суббота, 23 октября

Выходные будут довольно теплыми. В субботу температура воздуха составит +6,+11 градусов. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Ночью значительно холоднее — до +1,+6 градусов, местами по югу до -4 градусов. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Воскресенье, 24 октября

В последний день недели воздух прогреется до +9,+14 градусов. Также местами возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

По прогнозам синоптиков смог в Бийске и Барнауле продержится до 22 октября

07:11, 20.10.2021 748

Бийский рабочий