Бийск: Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзы делать 14 октября

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Покров Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября 2021 года.

Это великий недвунадесятый церковный праздник. Он приурочен явлению Божией Матери святому Андрею Юродивому во Влахернском храме Константинополя. В народе праздник получил название «Покров день».

Что нужно делать в Покров день?

Покров считается важным праздником. В этот день стоит посетить в храм, помолиться Пресвятой Богородице, попросить ее о благополучии.

Раньше в селах с этого дня начинались свадьбы. На Покров женщины пекли блины и верили в примету: если испечь много блинов, то в доме всю зиму будет тепло и уютно.

Девушки, желающие поскорее выйти замуж, 14 октября утром в церкви ставили свечу. Накануне самого праздника девушки рядились в поношенную одежду — костюмы стариков и старух, а на сам праздник наряжались «по-хорошему», ходили по родным в гости. Девушек вознаграждали куриными яйцами.

Что нельзя делать в Покров день?

14 октября нельзя убираться, стирать, гладить одежду, заниматься шитьем, вязанием и рукоделием. Не принято также употреблять алкогольные напитки и объедаться.

Нельзя ссориться, ругаться и выяснять отношения, сплетничать, проводить различные магические ритуалы, читать заговоры и гадать, а также сквернословить. Не стоит одалживать деньги.

Покров Пресвятой Богородицы в 2021 году: традиции и когда празднуется

06:34, 13.10.2021 1065

Бийский рабочий