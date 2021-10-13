Бийск: Покров Пресвятой Богородицы в 2021 году: традиции и когда празднуется

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На Руси этот праздник всегда широко отмечался, с ним было связано множество примет, посвященных окончанию осени и началу зимы

Покров Пресвятой Богородицы (Покров день) – это православный праздник, отмечаемый Русской православной церковью, в которой он относится к великим праздникам.

Верующие христиане то и дело говорят: «Вот и дожили до Покрова», «Покров наступил». И храмов, городов и деревень в честь этого праздника названо очень много.

Что означает праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Покров всегда празднуется 14 октября. В нынешнем году праздник Покрова Пресвятой Богородицы выпадает на четверг.

Покров понимается как заступничество, покровительство Пресвятой Девы Марии перед Отцом Небесным.

Значится, что Богородица готова прийти на помощь даже в самых сложных обстоятельствах. «Простерла Богородица Покров Свой над Россией», — говорили христиане.

История праздника

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в России считают с осени 1164-го года по указу великого князя Андрея Боголюбского. Существует легенда, что как-то во время очередного похода отдыхал князь в своем шатре и знакомился с книгами о древних преданиях. И вот вычитал об Андрее-юродивом, который якобы в десятом веке увидел, как у Влахернского храма появилась Богородица, накрывшая своим покровом молящихся. Тогда же Дева Мария спасла от врагов жителей Константинополя.

Также рассказывали, что Богоматерь явилась окруженному сарацинами Царь-граду и спасла его жителей, укрыв их своим платком (покровом).

Считая необходимым установить праздник в честь такого события, Андрей Боголюбский его сразу же учредил, а также в честь Покрова назвали каменную церковь возле резиденции князя. Храм Покров-на-Нерли существует и сегодня.

Кстати, с тех пор наши предки стали мерить жизнь «до Покрова» и «после Покрова». До этого праздника заканчивали все работы в поле и начинали сезон свадеб и ярмарок.

Традиции праздника Покрова

Традиционно главное событие этого праздника — всенощная служба в храмах, с тринадцатого на четырнадцатое октября. Утром в день Покрова Пресвятой Богородицы церковнослужители проводят праздничную литургию.

«Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша», — исполняется тропарь во время службы в этот день.

Если же праздник попадает на среду или пятницу, то разрешается есть рыбу в качестве послабления.

Приметы погоды на Покров

Говорят, что на Покров приходят холода, ведь этот праздник является экватором осени и приближает к зиме. Предки по погоде в этот день судили о предстоящей зиме. Считалось, какой была погода в этот день — такой будет и зима.

Если ветер дул с запада или востока — ждали суровую зиму, с юга — щадящую, мягкую, а если с севера — знали, что будут щедрые снегопады.

Когда к 14 октября облетела листва — это было предвестником снежной и теплой зимы. А вот если деревья листву как бы «держат», долго не сбрасывают, то готовились к сильным морозам.

Ранний отлет журавлей предрекал холодную зиму.

Снег на Покров сулил снежные зимние месяцы. Если же снега 14 октября не было — верили, что не будет его до самого декабря.

В Бийске есть также храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм работает ежедневно с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же установлена и скульптура Покрова Пресвятой Богородицы. Добавим, что это единственная церковь, доступная жителям Приобского района, она находится в Александровском парке.

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14:35, 06.10.2021 21643

Бийский рабочий