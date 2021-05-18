Бийск: Пока яблони цветут: где в Бийске можно организовать красивую фотосъемку

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Бийчане спешат запечатлеть красоту весны на фото, потому что яблони могут быстро осыпаться.

Май в самом разгаре и в Бийске уже зацвели яблони. Теплая погода, зелень и деревья, покрытые белоснежными цветами, каждый год вдохновляют бийчан на фотосессии.

«БР» узнал, у бийского фотографа Оксаны Зотовой, где в городе сейчас можно организовать красивую съемку.

– Весна была затяжная, люди соскучились по солнцу и теплу, – говорит Оксана.

Этим она объясняет и невероятный ажиотаж – желающих запечатлеть себя, свою семью и даже домашних любимцев возле цветущих яблонь, очень много.

Кстати, предсказать, когда распустятся яблоньки, было достаточно сложно, именно поэтому многие фотографы назначали съемки чуть ли не день в день. Тем, кто обходится своими силами, телефонами и фотоаппаратами, тоже можно добиться красивых кадров. Достаточно выбрать подходящую одежду и компанию, а также запастись хорошим настроением. Ведь весенняя фотосессия – это не только яркие снимки, но и позитивные воспоминания о том, как удалось их получить.

В том году из-за пандемии период цветения яблонь прошел почти незаметно: социальные сети и Инстаграм не пестрили фотографиями белых, нежных цветов.

– Люди сидели дома, боялись даже в гости ходить. Сейчас же у бийчан настрой хороший, много желающих фотографироваться, – объясняет Оксана. И предлагает оглянуться вокруг: мест для проведения фотосессии в Бийске сейчас более чем достаточно.

Чтобы картинка была гармоничной, для каждого сезона нужно подбирать образ. При этом, гардероб не обязательно должен быть новым, приобретенным именно для фото.

– Например, когда я организовываю съемки в студии, сначала вместе с клиентами смотрим, какие наряды у них есть, и уже под одежду подбираем место, а не наоборот. На улице, осенью – это одни оттенки в одежде (но не более трех цветов). Если весна, цветение, как сейчас, лучше выбирать нежные образы, пастельные тона. Ориентируйтесь и на свой вкус: на первый взгляд, неподходящая одежда может стать изюминкой. Например, мне очень понравились фотографии девушки в яблоньках, в черном платье в белый горошек, получился яркий контраст.

Если в кадре будет несколько человек, важно, чтобы они выглядели гармонично. В семье, где мама и папа оденутся в будничную одежду, джинсы, а ребенка нарядят во все лучшее сразу, фотография получится аляповатой.

– Такие моменты портят общую картинку. Конечно, снимки могут быть сделаны и спонтанно, но если есть такая возможность, чтобы полученные кадры долго радовали – продумайте детали.

Сезон, пока цветут яблони, очень короток. Но сейчас природа почти в каждом районе нашего города организовала «фотозоны».

– Мы с супругом специально ходили по городу и смотрели, где что цветет, –рассказывает Оксана. – Сначала зацвела черемуха, за ней — яблони. Несмотря на то, что возле Городского Дворца культуры все перекопали, идет ремонт, за ним прекрасный цветущий сад. И там есть необычное дерево: ствол у него один, но при этом, одна ветка с розовыми цветами идет в одну сторону, а вторая, с белыми – в другую. В Горсаду много яблонь, красивая аллея с целым рядом деревьев. Если пойти немного вглубь, обязательно найдете, где сфотографироваться. Красивая перспектива на аллее у Коммунального моста. А возле Драмтеатра цветет небольшая черемуха. Там же, около памятника Пушкину, распустилось дерево. Здесь хорошо фотографировать маленьких деток, потому что высота позволяет. А еще рядом зеленая полянка с одуванчиками.

Есть в городе места, где даже отцвел багульник ­– не нужно ехать в горы, чтобы его увидеть. Подойдите к процессу творчески, и тогда фотографии проживут долгую жизнь, радуя вас воспоминаниями яркой весны.

Бийский рабочий