Бийск: Поклонимся народному подвигу: бийчан поздравляют с Днём Победы

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Представители городской, краевой власти и депутаты городской и Государственной Думы поздравляют бийчан с Днем Победы.

Объединяет память поколений

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие жители Алтайского края! Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

Этот праздник в истории Отечества стал днем национального триумфа и торжества справедливости. Наш народ защитил свое право жить в свободной стране, растить детей и строить будущее. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в судьбе каждой семьи.

Более 250 тысяч наших земляков не вернулись с фронта, сотни тысяч получили серьезные ранения. Война сделала миллионы людей обездоленными, но не сломила их. Повергнув грозного врага, наш народ сделал все, чтобы как можно скорее поднять страну из руин, подарить своим потомкам счастье жить под мирным небом. К сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше участников и свидетелей тех событий. Вместе с ними уходит и острота восприятия трагедии войны. Но мы, потомки фронтовиков и тружеников тыла, не должны допустить, чтобы память о подвиге советского народа померкла, а преступления фашизма были преданы забвению. В наших силах сохранить и передать подрастающему поколению правду о Великой Отечественной войне. Пусть историческая память объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия! С Днем Победы!

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края

Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания

Символ мужества

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем Победы!

76 лет назад наши прадеды, деды, отцы отстояли мир. Ценой огромных лишений ковали Победу, прошли через послевоенные испытания, подняли страну из разрухи. 76 лет – немалый срок… Но память об их подвиге из года в год только крепче. Она – в письмах и фотографиях, которые храним в каждой семье. В историях, которые они рассказывали нам, а теперь мы рассказываем своим детям. День Победы неслучайно стал символом стойкости и единения нашего народа. Он дорог каждому из нас, как дорога сама жизнь, сама Россия. С праздником! С Днем Победы!

Александр Прокопьев, депутат Государственной Думы РФ

Подвиг народа

Уважаемые бийчане!

Пусть годы военных испытаний и лишений все дальше, но мы не забываем о подвиге нашего народа, наших земляков. О том, какие мужественные поступки они совершали на фронте и в тылу. С каждым годом мы узнаем новые факты о героизме бийчан. Так, летчик Герман Красовский, когда подбили его самолет, врезался в колонну бронетехники противника. Во время союзнической помощи на Бийском котельном заводе сделали два паровых котла и отправили в Австралию, где их использовали для танковой промышленности. Семь советских офицеров были награждены одной из высших наград США – медалью «Бронзовая Звезда», один из них бийчанин Александр Метелев. Для нас ветераны войны и труженики тыла примеры искреннего патриотизма и стойкости духа. Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, мира и добра!

Андрей Абрамов, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания

Мирного неба над головой

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Вдовы погибших бойцов и дети войны! Дорогие бийчане!

От всей души поздравляем вас с праздником – Днем Великой Победы! В этот памятный день ликующей радости и светлой печали мы говорим самые теплые слова благодарности ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей – всем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Страшная война затронула каждый очаг, каждую семью, потребовала от нашего народа огромного напряжения всех духовных и физических сил, беспримерного героизма на полях сражений и самоотверженности в тылу. Бийск внес свой значительный вклад в оборону родной страны! Эшелон за эшелоном на фронт шли продукты питания, боеприпасы, обмундирование и лекарства, в нашем городе в эвакогоспиталях поправили здоровье тысячи бойцов. И сегодня наш общий гражданский долг – передать память и гордость за Великую Победу подрастающему поколению, это ему предстоит сделать все, чтобы Россия оставалась свободной и сильной державой. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Вечная память ушедшим! Вечная слава живым! С Днем Великой Победы!

Александр Студеникин, глава г. Бийска

Сергей Ларейкин, председатель Думы г. Бийска

Бийский рабочий