Бийск: Пожилым москвичам заплатят за прививку: коротко о ситуации с COVID на 14 октября
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Москвичи старше 65 лет смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. руб за вакцинацию.
- Пожилые граждане — участники программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 — могут получить денежную выплату. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Деньги будут давать вместо подарочных наборов за прививку от COVID-19. Для этого надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. Программа действует с 23 июня по 31 декабря. В ней участвуют люди старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию.
- За сутки в России выявили 28 717 случаев заражения.
- За последние сутки в России умерли 984 человека с коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии.
- Эффективность однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которую разработал Центр им. Гамалеи, составила 70% против заболевания дельта-штаммом SARS-CoV-2 в течение трех месяцев после вакцинации. Такие данные разработчика приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает РБК.
- Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 51 миллиона россиян, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Министерство здравоохранения одобрило вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея.
- В Москве за последние две недели количество случаев заболеваемости коронавирусом среди школьников увеличилось на 42%, сообщает РБК.
- В 10 московских школах будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Первые экспресс-тесты начнут делать с завтрашнего дня. Ученики десяти школ смогут сдать тест раз в две недели, сообщил телеграмм-канал Москва о важном. В условиях, когда многие регионы переводят школы на удаленное обучение, столица считает это крайней мерой и ищет другие механизмы борьбы с COVID-19.
- Зарегистрировать «Спутник V» для подростков 12–17 лет могут уже через две недели, заявили в Минздраве РФ газете «Коммерсант».
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16:11, 13.10.2021 2105