Бийск: Пожилая бийчанка перевела полмиллиона мошенникам в надежде на «компенсацию»

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В конце апреля жительнице Бийска позвонили неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов

Звонивший мужчина поинтересовался, не подавала ли пенсионерка заявку на получение компенсации за некачественные лекарственные средства. Якобы прекращена незаконная деятельность организации, которая распространяла через интернет поддельные таблетки. Сейчас ее счета арестованы и всем, кто находится в базе, судом назначены выплаты. Далее бийчанка связалась с финансистом и юристом. По их словам, женщине полагалось 450 000 рублей.

Для получения необходимо было оплатить оформление документов, подоходный налог, бронирование машины и отчисление в пенсионный фонд. Все услуги обошлись в 247 500 рублей. После оплаты консультанты подсказали, что можно увеличить сумму выплаты. Опять-таки, нужно было всего лишь внести дополнительные денежные средства.

Таким образом женщина пополнила счета аферистов еще на 216 000 рублей. Только спустя месяц пенсионерка поняла, что имеет дело с аферистами и написала заявление в полицию.

— Правоохранители обращаются к жителям города: не верьте людям, которые обещают вам обогатиться в кратчайшие сроки. За этими заманчивыми предложениями всегда кроется обман. И в надежде схватить за рога «серебряное копытце», можно самим остаться «с носом», — прокомментировали ситуацию в МУ МВД России «Бийское».

В Бийске резко возросло количество ДТП с участием детей

10:26, 31.05.2021 1086

Бийский рабочий