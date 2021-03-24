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Алтайский край

Бийск: Пожарным в горах Алтая пришлось спасать туриста-одиночку из Москвы

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

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Турист из Москвы путешествовал в одиночку в районе Южно-Чуйского хребта и получил серьезные травмы.

18 марта в Главное управление МЧС по Республике Алтай поступило сообщение, что мужчина в 52 км юго-западнее села Кош-Агач получил травмы головы, шеи и конечностей и не может самостоятельно передвигаться.

На указанное место выехали пожарные пожарной части №12 села Кош-Агач. Они благополучно добрались до места и транспортировали пострадавшего в Кош-Агачскую районную больницу.

Как сообщают «Новости Горного Алтая», турист – 1989 года рождения путешествовал в одиночку в районе реки Елангаш, озера Аттакель. Получив травмы, по спутниковому телефону турист вышел на связь со страховой компанией.

Бийский рабочий

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