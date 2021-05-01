Бийск: Поиск подрядчика для ремонта стадиона в Бийске остановили екатеринбуржцы

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Бийскому стадиону «Прогресс» вновь не повезло. Аукцион по поиску подрядчика для работ по благоустройству приостановлен из-за жалобы.

Напомним, на этот год на стадионе намечены работы, которые не удалось провести в 2020 году: создание футбольного поля с искусственным покрытием, беговых легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра и прыжков в длину с прыжковой ямой, игровой площадки для игры в баскетбол и волейбол. Работы должны быть завершены до августа.

К августу на бийском стадионе «Прогресс» должно появиться футбольное поле

15:19, 26.04.2021 1038

Бийск объявил поиск подрядчика. Цена контракта — от 14,7 млн руб. и ниже. Это средства городского и краевого бюджетов.

29 апреля было последним днем принятия заявок. Далее аукцион перешел на стадию работы комиссии по определению поставщика, но сейчас она приостановлена по жалобе.

С жалобой на положения аукционной документации в управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю обратилась компания ООО «Фокус».

Судя по данным предприятия, зарегистрировано оно в Екатеринбурге, всего год назад. Однако в картотеке юридических лиц указано, что в результате проверки сведения об адресе предприятия признаны недостоверными.

Предприятие в жалобе отметило, что в документации не установлены сроки выполнения работ по этапам, не заполнена колонка о физическом объеме работ, а также не заполнен график оплаты выполненных работ.

По мнению екатеринбуржцев, при таких обстоятельствах действия администрации Бийска необоснованно ограничивают количество возможных участников закупки, что нарушает права и интересы неопределенного круга лиц.

Бийский рабочий