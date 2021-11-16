ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Бийск: Похолодание до -17 градусов придет в Алтайский край 16 ноября

Горняк22
1 час Ago

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В отдельных районах синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, возможны гололедные явления

Во вторник, 16 ноября дневная температура воздуха составит +1,-4 градуса, местами по северу похолодание до -9 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью в регионе температура опустится до -7,-12 градусов, местами до -17 градусов. В отдельных районах снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Бийске 16 ноября днем столбики термометров поднимутся до -2 градусов, ночью похолодает до -5 градусов. Днем ожидается снегопад, ночью также небольшой снег.

Похолодание до -17 градусов придет в Алтайский край 16 ноября1

Завалит снегом: какая погода будет в Бийске на неделе с 15 по 21 ноября

07:10, 14.11.2021 6738

Бийский рабочий

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