Бийск: Похож на обман: в Бийске снежную мглу приняли за густой туман

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Утром 28 октября город накрыл «псевдо-туман»

Утром, 28 октября, бийчане увидели вновь увидели туман, накрывший собой все предметы в ближайшей зоне видимости. Явление для нашего города, уже можно сказать, не редкое.

Утром 18 октября Бийск накрыл густой осенний туман

10:35, 18.10.2021 1729

Мутный, непроницаемый воздух в прошлый раз был не только не прозрачным, но и имел определенный запах. Что доказывало его не всегда природное происхождение. Тут и задымление от частного сектора, именно в этих районах он был наиболее густым. И смог от городского транспорта, автомобилей. Конфликт теплой и холодной масс воздуха.

Сегодня туман был очень густым, сопровождался понижением температуры. На земле рано утром была видна изморозь, а свет фонарей «рассекретил» туман. На самом деле, шел очень мелкий, похожий на блёстки снег. Как пороша, он кружил в воздухе, создавая завесу. Синоптики называют такое явление снежной мглой.

При снежной мгле происходит сплошное более-менее однородное помутнение атмосферы с горизонтальной дальностью видимости на уровне 2 м от 1 до 9 км (иногда видимость снижается до нескольких сотен и даже до нескольких десятков метров) за счёт взвешенных в воздухе мелких частиц снега, искрящихся в солнечных лучах или в свете луны и фонарей. Такой снежный туман опасен только из-за плохой видимости Фото: Редакция "БР"

Автомобилисты в связи со сложной обстановкой видимости на дороге, двигались очень аккуратно, с включенными противотуманными фарами или ближним светом.

Снежная мгла не опасна, и даже очень красива. Но на дорогах из-за нее могут случаться ДТП

В ГИБДД Бийска напоминают, что внимательность в таких условиях важна не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Убедиться, что переходить проезжую часть безопасно, лучше несколько раз. Школьникам обязательно стоит прикрепить к рюкзакам светоотражающие элементы или значки.

Бийский рабочий