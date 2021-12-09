Бийск: Погодные качели: к концу недели в Алтайском крае вновь потеплеет до -3 градусов

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Не успеет в Алтайском крае похолодать, как 11 декабря в регион вновь вернется тепло.

Четверг 9 декабря будет еще прохладным — дневная температура составит -14,-19 градусов, ночная — до -23,-28 градусов. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

В пятницу, 10 декабря станет уже теплее. Днем столбики термометров поднимутся до -10,-15 градусов, местами потеплеет до -4,-9 градусов. По северу региона пройдет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ночью похолодает до -12,-17 градусов, а ветер станет южным.

Смена ветра и принесет в регион потепление. Так, в субботу, 11 декабря в крае воздух прогреется до -3,-8 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Тепло в выходные будет и в Бийске. Согласно прогнозу, в субботу и в воскресенье дневная температура в городе составит -5 градусов. Осадков не ожидается.

Тридцатиградусные морозы придут в Алтайский край сразу после дождя со снегом

06:01, 07.12.2021 5188

Бийский рабочий