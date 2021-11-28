Бийск: Погода на неделю: Алтайский край встретит декабрь плюсовой температурой

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Погодные условия в декабре, по данным сибирских синоптиков, будут такими же неустойчивыми, как и в ноябре

На неделе, когда осень перейдут в зиму, погода будет и не зимней, и не осенней. Так, в понедельник, 29 ноября, в крае преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь. Ночью столбики термометров покажут -12…-17, днем 4-9 градусов ниже нуля, в предгорьях до +1.

Небольшой минус в дневное время и морозы от -10- до -15 градусов в ночные часы будут в Алтайском крае на протяжении всей следующей недели. Осадков будет мало, они возможны лишь к следующим выходным, да и то, скорее всего, в виде дождя и мокрого снега. Кстати, суббота 4 декабря будет самым теплым днем недели – синоптики обещают от +1 до +3 градусов тепла в дневное время.

В декабре, по предварительным прогнозам, характер у погоды будет совсем не «зимним»: она будет неустойчивой. Как заявляют синоптики, обильные снегопады и резкие переходы от оттепели к похолоданию — влияние арктического циклона. Этот же циклон будет влиять на регион и в начале декабря. Кроме того, теплой может быть и вторая неделя декабря.

Крепкие зимние морозы могут прийти в Западную Сибирь только после 22 декабря, говорят синоптики Западно-Сибирского ЦГМС. По предварительным прогнозам к Новому году в регионе может похолодать до -35 градусов.

Такие же прогнозы подтверждает и Гидрометцентр России – по мнению Романа Вильфанда, многие регионы в этом году ожидает «неоднородная зима» — сильные оттепели будут перемежаться с такими же сильными морозами.

Гидрометцентр: зимой россиян ожидают частые оттепели

12:11, 14.11.2021 1050

Бийский рабочий