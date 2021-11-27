ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Бийск: Погибли 52 человека: что случилось в Кузбассе на шахте «Листвяжная»

Горняк22
12 часов Ago

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25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе в четверг, 25 ноября прогремел взрыв. По предварительным данным, в одном из штреков шахты произошло задымление в вентиляционном штреке. Вероятной причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

В этот момент в шахте находились 285 горняков. 11 шахтеров погибли, 239 удалось вывести на поверхность.

35 человек оставались в шахте, предположительно они находились в двух дальних штреках. Была развернута спасательная операция, подключены все имеющиеся спасательные средства в регионе. В шахту отправились 19 отделений горноспасателей, но позже они были вынуждены экстренно покинуть шахту из-за высокой вероятности нового взрыва. Работы были приостановлены до утра.

Позже стало известно, что одно звено горноспасателей не вернулись — шестеро человек, идущих на помощь шахтерам, погибли. Также пропавшие 35 горняков были признаны погибшими. Общее число погибших составило 52 человека (46 шахтеров и 6 спасателей).

Утром 26 ноября горноспасательные работы были продолжены. Сейчас специалисты займутся изоляцией горных выработок, после чего начнется естественное заполнение этих выработок метаном.

— Надо, чтобы уровень метана стал выше 20%, тогда риск взрыва уменьшится. По нашим прогнозным расчетам это трое суток. После истечения этого времени будет принято решение о производстве работ на шахте, — рассказал Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.

Ведется работа с родственниками погибших шахтеров и горноспасателей. Как заявил глава региона, будет сделано все возможное для оказания помощи родственникам и тем, кто находится на лечении.

Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ), задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка. В Кузбассе объявлен траур с 26 по 28 ноября.

Бийский рабочий

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