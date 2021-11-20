Бийск: Погодные качели: в Алтайском крае неделя начнется с метелей и «плюса»

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Синоптики предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в начале новой недели

В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовали прогноз-консультацию о неблагоприятных погодных условиях в понедельник, 22 ноября.

Как правило, ноябрь «славится» своей неустойчивой погодой», тем более, по народным приметам на 21-22 ноября всегда приходится сильная оттепель. После довольно морозных выходных в Алтайском крае придет плюсовая температура – виной тому будет западно-восточный перенос воздушных масс. Как говорят синоптики, установление устойчивых морозов в ноябре – большая редкость.

По данным Алтайского ЦГМС, в начале недели на большей части территории региона ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами ожидаются метели и гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица.

Кроме того, ожидается усиление ветра. Он будет южным со скоростью 7-12м/с, но местами порывы могут достигать 18-23 м/с.

Температура воздуха в течение дня повысится до +3…+8 градусов.

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06:05, 19.11.2021 701

Бийский рабочий