Бийск: Погони и столкновения: бийчане обсуждают видео громких ДТП недели

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Опубликованы видео с ДТП, которые произошли на неделе – бийчане переворачивались, вылетали на красный и неслись навстречу друг другу

Одно из них, получившее самую негативную критику бийчан, случай с 18-летней девушкой за рулем Mazda. Она вылетела на перекресток на красный свет светофора, более того, выскочила на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП пострадал ребенок.

Знающие люди сообщили, что девушка за рулем только что получила права. На видео видно, что с ней в машине был молодой человек, который после ДТП выскочил утешать неумелую водительницу.

Еще одно ДТП, попавшее на видео, случилось ночью 3 октября – сообщается, что на спуске с коммунального моста автомобиль сделал опасный кульбит, перелетел через трамвайные пути и развернулся. Следом ехали сотрудники Госавтоинспекции. Мнения бийчан разделились – преследовали сотрудники ГИБДД этот автомобиль или они развернулись, увидев ДТП?

Есть видео еще одного ДТП, которое произошло на перекрестке Литейного и Шевченко. На кадрах видно, что виновник ДТП превысил скорость. Удар был очень сильный. Из автомобиля немедленно выскочила молодая девушка с грудным младенцем на руках и начала судорожно трясти ребенка.

— С ума сошли с грудничком в машине так носиться! – пишут бийчане. — Так ребенок и шею сломать мог.

Много споров о том, кто прав и кто виноват, вызвало ДТП на одном из самых оживленных перекрестков Бийска – пересечении улицы Васильева и Трофимова. Инцидент произошел 1 октября. Бийчане говорят, что этот перекресток сложный для проезда, поэтому на нем нужно организовать движение так же, как на Вокзале – вдоль трамвайной лини на Мерлина.

18-летняя бийчанка проехала на красный, вылетела на «встречку» и врезалась в ВАЗ

16:05, 05.10.2021 1262

Бийский рабочий