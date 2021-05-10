Бийск: Погуляли и хватит: Минтруд не будет делать майские праздники длинными ежегодно

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В планах ведомства такого нет, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Российские власти не планируют в дальнейшем делать майские праздники такими же длинными, как в 2021 году. Министр Антон Котяков отрицательно ответил на вопрос журналистов, планирует ли и в дальнейшем министерство сделать майскими праздники длинными – до 10 дней в начале мая.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в будущем майские праздники можно будет увеличить за счет других выходных. При этом она подчеркнула, что это ее личная точка зрения. Глава Совфеда отметила, что по этому вопросу должны высказаться граждане и решение нужно будет принимать с учетом их мнения.

Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, майские праздники продлятся десять дней – 11 мая россияне выйдут на работу и учебу. Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступившая с этой идеей, пояснила, что так можно будет избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно. Позже Путин отметил, что решение оказалось оправданным: в России продолжается снижение заболеваемости COVID-19.

Гуляют все: Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

17:40, 23.04.2021 2332

Бийский рабочий