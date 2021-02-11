Бийск: Поездка откладывается: бийчанка лишилась денег, пытаясь улететь в отпуск • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Поездка откладывается: бийчанка лишилась денег, пытаясь улететь в отпуск

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

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О факте мошенничества в отдел полиции «Приобский» сообщила 41-летняя бийчанка.

Как выяснилось, женщина решила приобрести билет на самолет из Новосибирска до Санкт-Петербурга. На одном из сайтов в интернете она нашла подходящее предложение, заполнила все поля и ввела данные карты для оплаты. После чего на телефон пришло уведомление о списании денежных средств. Однако билеты путешественница так и не дождалась, а сайт вскоре оказался заблокированным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в отношении электронных денежных средств).

— Сотрудники полиции призывают бийчан быть предельно внимательными при переводе денежных средств неизвестным людям и организациям за оказания каких-либо услуг. Для начала стоит проверить добропорядочность фирмы по отзывам людей, которые уже были клиентами компании и остались довольны результатом, — сообщила пресс-служба МУ МВД России «Бийское».

Бийский рабочий

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