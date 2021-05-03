Бийск: Подъем воды в реке Песчаная угрожает подтоплением Смоленскому району
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Региональное МЧС предупреждает жителей о подъеме воды.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки продолжится подъём уровней воды в реке Песчаная. В связи с этим, по прогнозам МЧС, возможно подтопление прибрежных территорий в районе села Точильное Смоленского района,
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить их здоровье и имущество.
При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению:
- отключите газ, электричество и воду;
- ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;
- закройте окна и двери или даже забейте их досками;
- животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;
- дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);
- из подвалов вынесите все, что может испортиться от воды;
- при эвакуации с собой возьмите ценности и документы, а также небольшой запас продуктов.