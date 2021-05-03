Бийск: Подъем воды в реке Песчаная угрожает подтоплением Смоленскому району

0

Региональное МЧС предупреждает жителей о подъеме воды.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки продолжится подъём уровней воды в реке Песчаная. В связи с этим, по прогнозам МЧС, возможно подтопление прибрежных территорий в районе села Точильное Смоленского района,

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить их здоровье и имущество.

При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению:

отключите газ, электричество и воду;

ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;

закройте окна и двери или даже забейте их досками;

животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);

из подвалов вынесите все, что может испортиться от воды;

при эвакуации с собой возьмите ценности и документы, а также небольшой запас продуктов.

Бийский рабочий