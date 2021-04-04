Бийск: Подсчитано, сколько стоит продуктовая корзина для соблюдающих пост

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Продукты для соблюдающего Великий пост (в этом году приходится на 15 марта — 1 мая) в России обходятся в 2,1 тыс. рублей в неделю.

Больше всего продажи постных продуктов в преддверии Пасхи выросли в Ростове-на-Дону, Москве и Краснодаре. Об этом говорится в исследовании «Сбермаркета».

Продуктовая корзина для человека, соблюдающего Великий пост, будет стоить 2 106 рублей [в неделю]. В эту сумму входит черный хлеб (300-400 г) и хлебцы (150-250 г), растительное молоко (1 л) и растительное мясо (100 г), фасоль (400-500 г) и геркулес (400 г), сухофрукты (150-250 г), орехи (150-250 г), мед (200-300 г), черный чай (200 г), рыба (минтай, 1-1,5 кг), яблоки (1 кг), баклажаны (1-1,5 кг), квашеная капуста (700 г — 1 кг).

В Великий пост православные должны отказаться от сладостей, мясных продуктов, яиц. По данным «Сбермаркета», во всех городах-миллионниках в среднем снизились продажи мяса (-1%), яиц (-1%) и конфет (-3,5%). При этом продукты, которые разрешены в пост, покупают чаще. Так, продажи рыбы выросли больше всего в Ростове-на-Дону (на 1,5%), в среднем по России рост спроса на рыбу вырос на 1%.

Интерес россиян к альтернативным видам молока увеличился больше всего: в среднем по РФ продажи такого молока выросли на 3%.

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19:41, 21.03.2021 928

Бийский рабочий