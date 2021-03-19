Бийск: Поддержи иммунитет: весной организму не хватает витаминов и энергии

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Многие в конце зимы и в марте жалуются на то, что не чувствуют улучшения состояния здоровья, несмотря на прием витаминов.

Дело в том, что они просто не усваиваются. Практически все россияне испытывают недостаток витамина D, который способствует мышечному тонусу, активности, повышает иммунитет. Повысить его усвояемость поможет прием теплой, почти горячей воды с лимоном, говорят врачи.

Витамины на кухне

Есть множество продуктов, которые помогают вашему иммунитету. Среди них цитрусовые всех видов — апельсины, лимоны, грейпфруты, лаймы, помело и прочие цитрусовые богаты витамином С, который давно известен своей способностью помогать иммунитету бороться с некоторыми болезнями. Также витамин С способствует восстановлению тканей и сохраняет здоровье кровеносных сосудов.

Листовая зелень (шпинат, белокочанная капуста, пекинская капуста и так далее) содержит много витамина A, который очень важен для иммунитета. Ученые считают, что этот витамин может влиять на работу костного мозга, который, в свою очередь, производит иммунные клетки, помогающие бороться с инфекциями. Помимо витамина A, листовая зелень богата диетическим нитратом, который обладает противовоспалительными свойствами.

Йогурт и кефир — отличные источники не только качественного белка, но еще и пробиотиков, которые улучшают здоровье кишечного микробиома. Одно из исследований 2015 года показало, что состояние микрофлоры кишечника очень важно для иммунитета.

Куркума — содержащийся в этой специи куркумин способен активизировать работу некоторых иммунных клеток, а также снизить уровень воспаления в организме. Поэтому по возможности чаще добавляйте куркуму в свои блюда. У нее довольно нейтральный и мягкий вкус, что позволяет добавлять ее даже в чай.

Прогулки за здоровьем

Регулярные быстрые прогулки могут укрепить иммунитет и помочь ему бороться с простудой, гриппом и другими заболеваниями. Физические упражнения увеличивают количество лейкоцитов, которые борются с инфекциями. Весной врачи рекомендуют выходить на прогулку перед сном – пусть даже она будет короткой. Ходьба на свежем воздухе не только повышает настроение, но и благотворно влияет на нервную систему.

Организуйте режим дня

— Если вам тяжело просыпаться по утрам, когда солнце еще не взошло, поставьте два будильника. При первом звонке происходит пробуждение и есть несколько минут для того, чтобы понежиться в уютной постели, — говорят врачи.

Организуйте свой режим дня так, чтобы засыпать не позже полуночи, а просыпаться не позже девяти часов утра. Еще лучше, если вы будете ложиться спасть в 10-11 часов вечера, а вставать в 7-7.30 утра. Этот промежуток времени идеален для сна. Организм успевает восстановиться, вырабатывает нужные для жизнедеятельности гормоны и дарит силы.

Контрастный душ с утра может сыграть роль «кнопки включения» для организма. Чередование холодной-горячей воды, тонизирует кожу, улучшает кровоток и отлично пробуждает, когда серая хмарь за окном не дает разлепить глаза. А вот вечером лучше теплый (но не горячий) душ. Он снимет стресс дня, успокоит, улучшит сон: по режиму в 22.30 вам уже нужно лежать в постели.

Бийский рабочий