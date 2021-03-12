ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Под Бийском мужчина хотел сжечь пасынка, обидевшего курицу

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

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История о жестоком зоозащитнике развернулась в Бийском районе, в селе Малоугренево.

Мужчина хотел убить своего пасынка за то, что тот причинил боль курице.

Парень наводил порядок в курятнике. Одна из птиц ему мешала, и тот пнул ее, чтобы курица убежала. Это увидел отчим. Далее последовал скандал.

Разбитые топором окна и унитаз – лишь одно из последствий вечерних разборок. Мужчина, заступившийся за курицу, был сильно пьян.

На своего пасынка он набросился с металлическим термосом и несколько раз ударил им парня по голове. Мужчина кричал, что курица сдохнет, он убьет всех.

На этом глава семейства не остановился. Он вышел на улицу и вернулся с бутылкой, в которой был керосин. Мужчина стал разбрызгивать жидкость по дому, а после зажег спичку. В итоге от пламени пострадал пасынок. У него диагностированы ожоги на руке и ноге, а также ушибы.

Для того, чтобы угомонить нетрезвого разъяренного мужчину, пришлось вызывать сотрудников полиции.

Курица в этой истории тоже понесла увечья – птица с тех пор хромает.

Курдом какой-то: бийчане жалуются на соседство с домашней птицефабрикой

14:55, 17.07.2020 3139

 

Бийский рабочий

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